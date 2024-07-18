Рекордна спека: у Києві оновлено ще один температурний максимум

"З початку липня у столиці зафіксовано вже 13 температурних рекордів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, останніми днями в Україні встановилася спекотна погода. У Києві температурні рекорди оновлюються сім днів поспіль.

Зокрема, максимальна температура повітря 16 липня в Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 36,0 градусів тепла.

Крім того, 16 липня максимальна температура води у Дніпрі біля Києва досягла 29,0 градусів тепла та перевищила попередній максимум на 0,4 градусів, що був зафіксований 22 липня 2010 року і становив 28,6 градусів тепла.

За прогнозом синоптиків, найближчими днями спека повинна послабитися.