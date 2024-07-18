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Рекордна спека: у Києві оновлено ще один температурний максимум

Фото: у Києві ще один температурний рекорд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У середу, 17 липня, максимальна температура повітря в Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 35,6 градусів тепла. Попередній рекордний показник 2016 року перевищений на 0,2 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

"З початку липня у столиці зафіксовано вже 13 температурних рекордів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, останніми днями в Україні встановилася спекотна погода. У Києві температурні рекорди оновлюються сім днів поспіль.

Зокрема, максимальна температура повітря 16 липня в Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 36,0 градусів тепла.

Крім того, 16 липня максимальна температура води у Дніпрі біля Києва досягла 29,0 градусів тепла та перевищила попередній максимум на 0,4 градусів, що був зафіксований 22 липня 2010 року і становив 28,6 градусів тепла.

За прогнозом синоптиків, найближчими днями спека повинна послабитися.

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