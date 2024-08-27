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Рекордна спека: у день масованого обстрілу в Києві оновлено температурний максимум

Фото: Температурний рекорд в Києві оновлений 26 серпня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У понеділок 26 серпня у столиці середньодобова температура повітря досягла 26,4 градусів та на 0,6 градусів перевершила попередній рекорд для цього дня 1903 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

"Кліматична норма перевищена на 7,6 градусів", - йдеться в повідомленні.

Це вже третій рекорд за останні два дні. 25 серпня у Києві максимальна температура повітря повторила найвище значення за час проведення спостережень для цієї дати і склала 33,1 градусів, яке до цього було зафіксовано у 1903 році. Середньодобова температура повітря досягла 25,4 градусів, що повторило рекорд для цього дня 1953 року.

Нагадаємо, 26 серпня ворог здійснив наймасштабнішу від початку війни ракетно-дронову атаку на українську енергосистему.  Через це в Україні спочатку ввели аварійні відключення світла, а потім - графіки відключень. В умовах спеки світло відсутнє приблизно половину доби.

 

Як повідомляло РБК-Україна, липень 2024 року увійшов до п’ятірки найспекотніших в історії Києва. Середньомісячна температура повітря липня у Києві склала 24,3 градусів тепла, що вище кліматичної норми на 3,0 градусів. За даним кліматологів, загалом за місяць у Києві було зафіксовано 13 температурних рекордів.

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