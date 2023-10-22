Рекордна кількість. Гуменюк розповіла про особливості обстрілів півдня за добу

Під час обстрілів Херсонської області ворог використав рекордну кількість авіабомб за добу. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, працювала ворожа тактична авіація і продовжувалось бомбардування, в тому числі з використанням керованих авіабомб.

"За цю добу (від 7:00 до 7:00 ранку) було зафіксовано фактично рекордну кількість авіабомб - 36. По Херсонській області ворог випустив по 2-4 (авіабомби, - ред.) по одному населеному пункту. Для села, ви розумієте, це дуже велика потужність, руйнація кількох будинків одночасно, коли 500-килограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви", - розповіла спікер.

Вона зазначила, що на жаль є інформація про постраждалих, дані уточнюються.

Водночас, як зазначила Гуменюк, хоч ця ніч пройшла досить тривожно, оскільки лунали сигнали повітряної тривоги, "але активності такої, якої ми зазнавали раніше, в повітрі не було".

Обстріли Херсонської області

Херсон та область російські війська захопили під час масштабного вторгнення в Україну у лютому минулого року. У листопаді Херсон та частина населених пунктів, розташованих на правому березі Дніпра, ЗСУ повернули під свій контроль. Але незважаючи на це, російські війська щодня обстрілюють ці села та міста з тимчасово окупованої частини регіону. Найчастіше вони скидають авіабомби, обстрілюють з артилерії та танків, але останнім часом окупанти почали задіювати і ракети.