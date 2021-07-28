Рекорд Свитолиной, но без медалей: итоги дня на Олимпиаде-2020

Рекордный успех Свитолиной

Элина Свитолина (4-й посев на ОИ) сегодня проводила свой пятый матч за последние пять дней в Токио (один из них был в парном разряде). При этом три предыдущих матча в одиночке были достаточно выматывающими - все завершались в трех сетах и продлились суммарно более 8 часов. Поэтому главным вопросом было то, хватит ли сил у Элины и на четвертьфинал. Хватило. Причем противостояние с итальянкой Камилой Джорджи оказался самым простым - победа за полтора часа в двух сетах 6:4, 6:4. В полуфинале Свитолина встретится с не сеяной чешкой Маркетой Вондроусовой.

Это достижение является рекордным - ни разу за всю историю украинские теннисисты в индивидуальном разряде не играли в полуфиналах ОИ.

Также Украину на стадии четвертьфинала представляли сестры Людмила и Надежда Киченок в парном разряде. Однако украинки в двух сетах уступили представительницам Олимпийского комитета России Веронике Кудремовой и Елене Весниной - 6:2, 6:1.

Сенсация в стрельбе из лука от Марченко, но без дальнейшего успеха

Сегодня на Олимпиаде выступали сразу три украинских стрелка - Алексей Гунбин, Анастасия Павлова и Вероника Марченко. Все начинали выступления с 1/32 финала, но лишь Марченко смогла пройти в 1/16 финала. Гунбин и Павлова уступили в первых же противостояниях - индийцу Алексею Гунбину (4:6) и американке Дженнифер Мучино-Фернандес (4:6) соответственно. А вот Марченко в первой встрече перестреляла чемпионку мира из Тайбея Чен-Йинь Лэй (6:4). Однозначно, сенсационное достижение. Но в 1/16 финала Марченко уступила кореянке Чайонг Канг, которая является вице-чемпионкой мира (1:7).

Дзюдо

Единственным украинцем, который в этот день принимал участие в соревнованиях по дзюдо, был Кеджо Ньябали (весовая категория до 90 кг). Украинец в непростой первой схватке одолел доминиканца Роберта Флорентино, однако в 1/16 финала в противостоянии с узбеком Давлатом Бобоновым был дисквалифицирован за применение опасного приема - во время броска он чуть не сломал руку сопернику.

Гребля

Украинская пара Игорь Хмара / Станислав Ковалев не смогли квалифицироваться в финал легковесной парной двойки, заняв в своем заплыве четвертое место. Для выхода в финал нужно было попадать в тройку, но украинцы уступили 1.5 секунды спортсменам из Бельгии.

Гребной слалом

Виктория Ус, которая днями выступала в финале слалома в каяке, близка, чтобы повторить достижение. Она показала 13-й результат, что позволило пробиться в полуфинал соревнований. Борьба за финал будет уже завтра, 29 июля.

Гимнастика

В финале многоборья выступали два украинца - Петр Пахнюк и Илья Ковтун. На медали они не претендовали, заняв по итогам выступлений 19-е и 13-е место соответственно. Олимпийским чемпионом стал японец Дайки Хашимото, серебро - у китайца Рутенга Сяо, бронза - у россиянина Никиты Нагорного.

Футбол

Сегодня определились все четвертьфиналисты мужского турнира. Так, 31 июля между собой сыграют Испания - Кот д`Ивуар, Япония - Новая Зеландия, Бразилия - Египет, Южная Корея - Мексика.

По итогам пятого дня Олимпиады у Украины осталось три медали - все бронзовые. В общем командном зачете мы на 52-м месте. По общему количеству медалей - делим 19-е место.

Лидером медального зачета остается Япония с 13 золотыми медалями. Больше всего медалей всех проб у США - 31.