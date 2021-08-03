Реконструкцию газовых сетей в АО "Житомиргаз" заказали восемьсот клиентов

С начала года 832 потребителя газа заказали услугу реконструкции у АО "Житомиргаз". Больше всего обращений касаются переноса счетчиков и замены бытовых газовых приборов в помещении.

"Реконструкция системы газоснабжения – это комплекс работ, который выполняет газораспределительная компания, если потребителю нужно изменить место расположения газового счетчика, котла, колонки, заменить оборудование на более мощное, или же установить дополнительные газовые приборы или изменить расположение газовых сетей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что осуществлять реконструкцию могут исключительно специалисты, которые имеют лицензию на опасные работы, ведь замена газового оборудования – ответственная задача. В свою очередь, самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом.

"Для того, чтобы провести реконструкцию, необходимо обратиться в "104.ua Клиентское пространство" с соответствующим заявлением. Реконструкция предусматривает несколько этапов: изготовление технических условий и проекта, прекращение газоснабжения (поскольку происходит вмешательство в действующую газовую сеть). Проведение строительно-монтажных работ (демонтаж / монтаж сети), проверка на прочность, герметичность нового газопровода, прием в эксплуатацию и пуск газа на газовые приборы", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, подрядные организации, которые имеют лицензию, могут выполнять только проектирование и строительно-монтажные работы по всему спектру работ, предусмотренных реконструкцией. В свою очередь, АО "Житомиргаз" предоставляет комплексную услугу по реконструкции, что позволяет значительно сэкономить время и средства клиенту. Ведь не нужно самостоятельно контролировать все процессы реконструкции, подавать дополнительно заявления, после проведения каждого этапа работ.

"Фиксированной стоимости услуги реконструкции в Украине нет. Она рассчитывается в соответствии с проектом, индивидуально. Это связано с тем, что бывают разные виды реконструкции: замена котла по эскизу или же перенос газопровода. Кроме того, есть процедурные особенности выполнения реконструкции для физических и юридических лиц", – отмечает начальник отдела инжиниринга АО "Житомиргаз" Мария Борейко.

По словам пресс-службы, клиенту нужно лишь один раз обратиться в "104.ua Клиентское пространство" с заявлением на реконструкцию, предоставить пакет документов и ждать выполнения работ. Персональный менеджер контролирует весь комплекс услуг по реконструкции и всегда готов помочь клиенту подобрать энергоэффективное оборудование необходимой мощности.