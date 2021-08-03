Реконструкцію газових мереж у АТ "Житомиргаз" замовили вісімсот клієнтів

З початку року 832 споживачі газу замовили послугу реконструкції у АТ "Житомиргаз". Найбільше звернень стосуються перенесення лічильників та заміни побутових газових приладів у помешканні.

"Реконструкція системи газопостачання – це комплекс робіт, який виконує газорозподільна компанія, якщо споживачу потрібно змінити місце розташування газового лічильника, котла, колонки, замінити обладнання на більш потужне, або ж встановити додаткові газові прилади чи змінити розташування газових мереж", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що здійснювати реконструкцію можуть виключно фахівці, які мають ліцензію на небезпечні роботи, адже заміна газового обладнання – відповідальна задача. У свою чергу, самовільне втручання у систему газопостачання заборонене законом.

"Для того, щоб провести реконструкцію, необхідно звернутися до "104.ua Клієнтського простору" із відповідною заявою. Реконструкція передбачає кілька етапів: виготовлення технічних умов та проекту, припинення газопостачання (оскільки відбувається втручання у діючу газову мережу). Проведення будівельно-монтажних робіт (демонтаж/монтаж мережі), перевірка на міцність, герметичність новозбудованого газопроводу, прийом в експлуатацію і пуск газу на газові прилади", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до законодавства, підрядні організації, які мають ліцензію, можуть виконувати лише проектування та будівельно-монтажні роботи з усього спектру робіт, передбачених реконструкцією. У свою чергу, АТ "Житомиргаз" надає комплексну послугу з реконструкції, що дозволяє значно заощадити час і кошти клієнту. Адже не потрібно самостійно контролювати усі процеси реконструкції, подавати додатково заяви, після проведення кожного етапу робіт.

"Фіксованої вартості послуги реконструкції в Україні немає. Вона розраховується відповідно до проекту, індивідуально. Це пов’язано з тим, що бувають різні види реконструкції: заміна котла за ескізом або ж перенесення газопроводу. Окрім того, є процедурні особливості виконання реконструкції для фізичних та юридичних осіб", – зауважує начальник відділу інженирінгу АТ "Житомиргаз" Марія Борейко.

За словами прес-служби, клієнту потрібно лише один раз звернутися до 104.ua Клієнтського простору із заявою на реконструкцію, надати пакет документів і чекати виконання робіт. Персональний менеджер контролює увесь комплекс послуг із реконструкції та завжди готовий допомогти клієнту підібрати енергоефективне обладнання необхідної потужності.