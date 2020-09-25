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Реконструкция моста Патона начнется в ближайшее время, - Кличко

Автор: РБК-Украина

Реконструкция обойдется ориентировочно в 7 млрд грн

После завершения проектировочных работ, уже в ближайшее время, в столице смогут начать работы по реконструкции моста Патона. Город получил для этого все необходимые согласования от государственных органов.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы.

"Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. И за это время ремонт осуществляли один раз. В 2004 году на мосту демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. И с того времени текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста. Мост находится в аварийном состоянии. И уже в ближайшее время мы сможем осуществить проектирование и начать работы по его реконструкции. Город, наконец, получил для этого все необходимые согласования от государственных органов. Хочу отметить, что полностью перекрывать движение мы не будем. Потому что мост Патона - это одна из важных транспортных артерий, соединяющей правый берег с левым. Стоить полная реконструкция, по предварительным подсчетам специалистов, будет около 7 миллиардов гривен", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на современную - из стали, что значительно облегчит конструкцию моста.

"Планом реконструкции предусмотрена и дополнительная полоса движения. То есть, в общем, их будет восемь. Точно будет убрана реверсная полоса, из-за которой на мосту случается немало ДТП. Устроят также современное барьерное ограждение между направлениями движения. Обустроят велодорожки. Благодаря осуществлению масштабных работ город в ближайшие годы получит новую жизнь", - отметил Виталий Кличко.

Ранее РБК-Украина писало, что мэр Киева Виталий Кличко открыл новый трехэтажный парковочный комплекс, который возвели на территории столичного зоопарка.

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