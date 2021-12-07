Давать рекомендации по борьбе со штаммом "Омикрон" пока рано, - ВОЗ

"Нам нужно немного больше времени. Слишком рано давать какие-то определенные рекомендации в связи с распространением штамма "Омикрон", - сказал Клюге.

По его словам, ВОЗ сейчас имеет только лишь предварительную и меняющуюся информацию относительно эффективности имеющихся мер против штамма "Омикрона", что касается вакцинации, методов лечения и диагностики.

Он отметил, что в Европе по-прежнему доминирующим выступает штамм коронавирус "Дельта" и способы борьбы с ним остаются неизменными.

"То, что мы делаем в рамках борьбы с вариантом "Дельта", пойдет нам на пользу в случае, если "Омикрон" станет доминирующим", - подчеркнул Клюге.

Он добавил, что среди основных методов сдерживания распространения коронавируса остаются прививки бустерная вакцинация и масочный режим.