РЕКЛАМА ПІД ЧАС ВІЙНИ

Війна руйнує людські життя, міста та бізнеси. Все, що українці створювали та будували важкою працею, тепер під загрозою. Напевно, інші б опустили руки. Але українські бізнесмени та бізнесвумен – найхоробріші в світі, тому продовжують розвивати свої справи та підтримувати економіку. Звісно, вже з новими підходами.

Окрім того, що бренди пристосувались до нових потреб аудиторії (адаптували чи випустили нову продукцію, змінили логістику, тощо), вони також переглянули свої коммунікаційні стратегії.

Зараз мало хто з брендів може дозволити собі зняти промо-ролик чи організувати активності офлайн. І справа навіть не в бюджетах, з’явилися нові складності: команди підрядників і клієнтів розкидані по світу, неможливо передбачити повітряну тривогу чи відключення електроенергії, офлайн-збори наражають людей на небезпеку, а техніка чи локація може бути знищена в будь-який момент.

Все це не дає змогу планувати класичні маркетингові активності. А просувати товар чи послугу треба навіть під час війни. Тож бренди одразу перейшли на онлайн-рекламу, а найкмітливіші – у нативну рекламу.

Не секрет, що роль соцмереж та месенджерів на локальному ринку зараз сильно змістилася в бік моніторингу новин та фандрайзингу. Тож конкуренція за увагу користувачів в цих каналах сильно зросла і, відповідно, подорожчала.

Натомість мережі нативної реклами, як recreativ, навпаки демонструють позитивну рекламну динаміку для брендів.

«Для прикладу, до нас звернувся один магазин техніки з непоганим асортиментом, але продажів було мало. Ми дослідили контекст й обрали флагманами рекламної кампанії не якісь круті гаджети, а павербанки і ліхтарі та запустили нативну рекламу на майданчиках з публікаціями про відключення електроенергії. За тиждень продажі данних товарів зросли в середньому на 326%, а за ними підтягнулись й інші категорії. При цьому на рекламу клієнт витратив усього 15% від суми продажів. Треба розуміти, що з початком війни поведінка користувача стала сильно залежити від новин і саме тому нативна реклама зараз ефективна як ніколи.» – наводить приклад керівник мережі recreativ.

Чому саме зараз – час запускати нативну рекламу?

Швидкість. Зараз, як ніколи, важливо швидко реагувати на зміни ринку та новини. А нативна реклама дозволяє запустити кампанію з нуля усього за пару годин при терміновій необхідності.

Контроль фінансів. Тут ви визначаєте суму, яку готові витратити на кампанію і читко бачите звітність, а за потреби можете безболісно зупинити чи перенести кампанію.

Простий процес. Для запуску нативної реклами від вас потрібно мінімум зусиль: лише бути на зв’язку та надати потрібну інформацію рекламній мережі. Тому ви можете зосередитись на інших бізнес-процесах.

Безпека. Команда мережі рекреатив вже давно налагодила всі процеси на ремоуті: завжди хтось на зв’язку, створює креативи та контролює лонч кампанії. І при цьому ви не ризикуєте людським ресурсом чи фінансами.

Ефективність. Специфіка нативної реклами в тому, що алгоритми показують її лише зацікавленій аудиторії та тільки на тих майданчиках, де ця реклама буде органічною і не буде ігноруватися.

Етичне питання і реклама

Ще одна порада для брендів – упевнитись, що підрядник, до якого ви звернулись за послугами просування, не працює з країною-агресором. Адже це нанесе невиправний удар по репутації вашого бізнесу та неабиякі фінансові збитки.

Мережа нативної реклами recreativ з першого дня повномаштабної війни не просто розірвала усі зв’язки з партнерами з росіїі, попри втрату великої долі клієнтів, а й приймає активну участь в інформаційній боротьбі.