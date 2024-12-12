Регулятор повинен змінити прайс-кепи для уникнення дефіциту електроенергії, - нардеп

Поточні граничні ціни на електроенергію (прайс-кепи) створюють серйозні перешкоди для енергетичної безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар народної депутатки, голови підкомітету з питань енергетичної безпеки Вікторії Гриб.
Вона детально розкрила негативні наслідки збереження існуючих цінових обмежень.
"Якщо в нас є прайс-кепи і імпортерам невигідно нам імпортувати електричну енергію, то вони не будуть цього робити. А аварійна допомога коштує набагато дорожче. І аварійної допомоги нам може взагалі не бути надано, якщо її не буде", - пояснила депутатка.
Вона також наголосила на необхідності відповідати європейським стандартам:
"Якщо ми хочемо дійсно в Європейський союз, то нам необхідно відповідати всім тим правилам, які в них є. І от таких прайс-кепів, які є в нас, в них немає. Прайс-кепи в нас значно дешевші", - додала вона.
Депутатка також зазначила, що ціни на електроенергію для українських споживачів не зростуть. Різницю компенсуватимуть "Енергоатом" і "Укргідроенерго" у рамках виконання спеціальних обов’язків.
Нагадаємо, на засіданні 4 грудня Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку. Члени енергетичного Комітету Ради та низка експертів закликали членів НКРЕКП негайно скасувати ці обмеження. На їхню думку, прайс-кепи є основною причиною недостатнього імпорту електроенергії з Європи в умовах дефіциту.
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