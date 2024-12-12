ua en ru
Чт, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Регулятор повинен змінити прайс-кепи для уникнення дефіциту електроенергії, - нардеп

Четвер 12 грудня 2024 16:59
UA EN RU
Регулятор повинен змінити прайс-кепи для уникнення дефіциту електроенергії, - нардеп Фото: регулятор повинен змінити прайс-кепи для уникнення дефіциту електроенергії (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Поточні граничні ціни на електроенергію (прайс-кепи) створюють серйозні перешкоди для енергетичної безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар народної депутатки, голови підкомітету з питань енергетичної безпеки Вікторії Гриб.

Вона детально розкрила негативні наслідки збереження існуючих цінових обмежень.

"Якщо в нас є прайс-кепи і імпортерам невигідно нам імпортувати електричну енергію, то вони не будуть цього робити. А аварійна допомога коштує набагато дорожче. І аварійної допомоги нам може взагалі не бути надано, якщо її не буде", - пояснила депутатка.

Вона також наголосила на необхідності відповідати європейським стандартам:

"Якщо ми хочемо дійсно в Європейський союз, то нам необхідно відповідати всім тим правилам, які в них є. І от таких прайс-кепів, які є в нас, в них немає. Прайс-кепи в нас значно дешевші", - додала вона.

Депутатка також зазначила, що ціни на електроенергію для українських споживачів не зростуть. Різницю компенсуватимуть "Енергоатом" і "Укргідроенерго" у рамках виконання спеціальних обов’язків.

Нагадаємо, на засіданні 4 грудня Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку. Члени енергетичного Комітету Ради та низка експертів закликали членів НКРЕКП негайно скасувати ці обмеження. На їхню думку, прайс-кепи є основною причиною недостатнього імпорту електроенергії з Європи в умовах дефіциту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 13 грудня
В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 13 грудня
DAILY
Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу