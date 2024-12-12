Регулятор должен изменить прайс-кепы для избежания дефицита электроэнергии, - нардеп

Она подробно раскрыла негативные последствия сохранения существующих ценовых ограничений.



"Если у нас есть прайс-кэпы и импортерам невыгодно нам импортировать электрическую энергию, то они не будут этого делать. А аварийная помощь стоит гораздо дороже. И аварийная помощь нам может вообще не быть предоставлена, если ее не будет", - пояснила депутат.



Она также подчеркнула необходимость соответствовать европейским стандартам:



"Если мы хотим действительно в Европейский союз, то нам необходимо соответствовать всем тем правилам, которые у них есть. И вот таких прайс-кепов, которые есть у нас, у них нет. Прайс-кепы у нас значительно дешевле", - добавила она.



Депутат также отметила, что цены на электроэнергию для украинских потребителей не вырастут. Разницу будут компенсировать "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" в рамках выполнения специальных обязанностей.



Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия начала процедуру пересмотра предельных цен на энергорынке. Члены энергетического Комитета Рады и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения. По их мнению, прайс-кэпы являются основной причиной недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.