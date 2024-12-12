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Регулятор должен изменить прайс-кепы для избежания дефицита электроэнергии, - нардеп

Четверг 12 декабря 2024 16:59
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Регулятор должен изменить прайс-кепы для избежания дефицита электроэнергии, - нардеп Фото: регулятор должен изменить прайс-кэпы для избежания дефицита электроэнергии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Текущие предельные цены на электроэнергию (прайс-кэпы) создают серьезные препятствия для энергетической безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата, председателя подкомитета по вопросам энергетической безопасности Виктории Гриб.

Она подробно раскрыла негативные последствия сохранения существующих ценовых ограничений.

"Если у нас есть прайс-кэпы и импортерам невыгодно нам импортировать электрическую энергию, то они не будут этого делать. А аварийная помощь стоит гораздо дороже. И аварийная помощь нам может вообще не быть предоставлена, если ее не будет", - пояснила депутат.

Она также подчеркнула необходимость соответствовать европейским стандартам:

"Если мы хотим действительно в Европейский союз, то нам необходимо соответствовать всем тем правилам, которые у них есть. И вот таких прайс-кепов, которые есть у нас, у них нет. Прайс-кепы у нас значительно дешевле", - добавила она.

Депутат также отметила, что цены на электроэнергию для украинских потребителей не вырастут. Разницу будут компенсировать "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" в рамках выполнения специальных обязанностей.

Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия начала процедуру пересмотра предельных цен на энергорынке. Члены энергетического Комитета Рады и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения. По их мнению, прайс-кэпы являются основной причиной недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.

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