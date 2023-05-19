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Регулятор планує переглянути тарифи на розподіл електроенергії для обленерго

Фото: регулятор планує переглянути тарифи на розподіл електроенергії для обленерго (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Наступного тижня Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує переглянути операторам системи розподілу (ОСР) тарифи на розподіл електроенергії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали до засідання НКРЕКП, яке призначене на 23 травня.

Відповідно до них, майже всім операторам системи розподілу, яким встановлено тарифи за стимулюючим тарифоутворенням та за "Витрати+", збільшити тариф планується у два етапи: на червень та на липень-грудень.

Зазначається, що тарифи на друге півріччя 2023 року будуть встановлені з врахуванням витрат недоотриманих ОСРами в квітні-травні.

Проте, для ОСР, які працюють в регіонах, де ведуться бойові дії, чинний тариф буде продовжений до кінця червня. На друге півріччя їх тариф буде встановлено на рівні другого етапу підвищення.

Нагадаємо, за підрахунками Київської школи економіки, ворожі обстріли завдали $8,3 млрд збитків українській енергоінфраструктурі.

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Електроенергія