Регулятор оштрафовал "Энергоатом" за переплату в Госбюджет 3 млрд гривен

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Регулятор оштрафовал госпредприятие на 1,7 млн гривен

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала госпредприятие НАЭК "Энергоатом" на 1,7 млн гривен за несоблюдение в 2017-2018 годов структуры тарифа, утвержденного регулятором. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление НКРЭКУ от 17 мая №797.

Среди нарушений отмечено как больше всего "сумму фактически уплаченного налога на прибыль и части чистого дохода в Государственный бюджет в течение 2017-2018 годов и І квартала 2019 года выше уровня, предусмотренного структурой расходов, в размере 3 059,27 млн гривен (без НДС)".

Как известно, 22 мая ГФС сообщила, что по результатам финансово-хозяйственной деятельности НАЭК "Энергоатом" - задекларировал часть чистого дохода до уплаты на сумму 1,76 млрд гривен, однако бюджет эти средства до сих пор не получил.

Напомним, НАЭК 23 мая дал разъяснения относительно сообщения ГФС, что регулятор выделил в тарифе компании на 2019 год на уплату части чистой прибыли только 200 млн гривен.

В частности, в пресс-службе "Энергоатома" сообщили, что за последние три года и первый квартал текущего года в бюджет было уплачено без источника покрытия расходов в тарифе налог на прибыль и часть прибыли государственного унитарного предприятия в размере 2641,1 млн гривен. За десять лет дефицит средств на уплату этих налогов составляет 8,898 млрд гривен, отметило ГП.

"В I квартале 2019 года по результатам деятельности в 2018 году НАЭК «Энергоатом» было начислено и уплачено в полном объеме 1 млрд 923,37 млн грн части чистой прибыли. В финансовом плане Компании, утвержденном КМУ, во II квартале 2019 года предусмотрены 45 млн 759 тыс. грн, которые уплачены в полном объеме 21 мая. И в I квартале 2019 года, и во II квартале 2019 года НАЭК "Энергоатом" неоднократно и безрезультатно обращалась в НКРЭКУ относительно необходимости увеличения тарифа компании на сумму уплаты части чистой прибыли, поскольку на эти цели в тарифе компании на весь 2019 год предполагается всего 200 млн грн", - говорится в сообщении.

Таким образом, с начала года НАЭК уплатил в целом 1 млрд 969,129 млн гривен, что на 1 млрд 769,129 млн гривен больше, чем утвердил в тарифе регулятор.