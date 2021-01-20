Регулятор одобрил плана развития электросетей: что построят за 10 лет

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла План развития системы передачи на 2021 - 2030 годы. План является стратегическим общенациональным базисным документом по развитию системы передачи.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Планом предусмотрено:

увеличение трансформаторной мощности на 12 451 МВА;

строительство новых ЛЭП:

750 кВ - 611 км;

500 кВ - 61 км;

400 кВ - 55 км;

330 кВ - 2 390 км;

220 кВ - 90 км.

реконструкция:

61 подстанций;

1 537 км ЛЭП 330 кВ;

10 км ЛЭП 220 кВ;

замена опор 110-330 кВ - 860 шт.

Интеграция ОЭС Украины с сетью континентальной Европы (ENTSO-E)

Согласно Плану мероприятий по синхронизации Объединенной энергосистемы Украины с объединением энергетических систем стран ЕС запланировано выполнение следующих мероприятий:

1. Строительство ПС 330 кВ "Слободская" с заходами ВЛ 330 кВ.

2. Строительство ВЛ 330 кВ Кураховская ТЭС - Белицкая.

3. Строительство ВЛ 330 кВ "Купянск - Креминская" с использованием доли воздушной линии 500 кВ "Донская - Донбасская".

Как сообщало РБК-Украина, потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины (нетто, без учета потерь в сетях) за 2020 год составило 117,7 млрд кВт∙час. Это на 2,1% меньше, чем за 2019 год (120,2 млрд кВт∙ч).

Напомним, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.