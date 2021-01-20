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Регулятор одобрил плана развития электросетей: что построят за 10 лет

Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла План развития системы передачи на 2021 - 2030 годы. План является стратегическим общенациональным базисным документом по развитию системы передачи.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Планом предусмотрено:

увеличение трансформаторной мощности на 12 451 МВА;

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строительство новых ЛЭП:

  • 750 кВ - 611 км;
  • 500 кВ - 61 км;
  • 400 кВ - 55 км;
  • 330 кВ - 2 390 км;
  • 220 кВ - 90 км.

реконструкция:

  • 61 подстанций;
  • 1 537 км ЛЭП 330 кВ;
  • 10 км ЛЭП 220 кВ;
  • замена опор 110-330 кВ - 860 шт.

Интеграция ОЭС Украины с сетью континентальной Европы (ENTSO-E)

Согласно Плану мероприятий по синхронизации Объединенной энергосистемы Украины с объединением энергетических систем стран ЕС запланировано выполнение следующих мероприятий:

  • 1. Строительство ПС 330 кВ "Слободская" с заходами ВЛ 330 кВ.
  • 2. Строительство ВЛ 330 кВ Кураховская ТЭС - Белицкая.
  • 3. Строительство ВЛ 330 кВ "Купянск - Креминская" с использованием доли воздушной линии 500 кВ "Донская - Донбасская".

Как сообщало РБК-Украина, потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины (нетто, без учета потерь в сетях) за 2020 год составило 117,7 млрд кВт∙час. Это на 2,1% меньше, чем за 2019 год (120,2 млрд кВт∙ч).

Напомним, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

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