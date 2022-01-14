Регулирование цен на газ мешает увеличению его добычи в Украине, - эксперт

"Долгие десятилетия говорилось, что Украина должна увеличить добычу газа на 50%, или на 10 млрд куб. м примерно за 5 лет, и это легко можно сделать, позволив частным производителям газа свободно заниматься добычей без регулирования цен", - сказал он.

Аслунд подчеркнул, что для увеличения добычи газа правительство Украины должно позволить частным компаниям получать новые лицензии на добычу газа.

Также он отмечает, что в 2021 году государственные компании снизили добычу газа, в то время как частные компании продолжали ее увеличивать.

"Украина может относительно легко стать экспортером газа через несколько лет, если рынок позволит развивать местную добычу газа, если частные инвесторы будут поощряться, потому что Украина, как и сегодня, является крупным газовым ресурсом в Европе", - подытожил Аслунд.