Регламентний комітет Ради підтримав позбавлення Безуглої посади в комітеті з нацбезпеки

Комітет Верховної ради з питань регламенту одноголосно підтримав відкликання народного депутата з фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглою з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Тепер рішення повинна ухвалити Верховна рада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Комітет рекомендував Верховній раді включити відповідний проект позачергово без голосування до порядку денного сесії.

"Відповідно вже 10 січня парламент може розглянути постанову", - написав Железняк та додав, що Безугла залишиться членом Комітету з нацбезпеки.

Критика військового керівництва з боку Безуглою

Нагадаємо, Мар'яна Безугла відома тим, що останнім часом публічно критикувала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема вона звинувачувала головкома у нібито "відсутності плану війни" на це рік.

Минулого тижня Комітет з питань нацбезпеки вирішив відкликати Безуглу з посади заступника голови комітету. Один зі співрозмовників у "Слузі народу" також спрогнозував, що голосів "за" звільнення Безуглої в залі має вистачити.

За даними опитування КМІС, більшість українців не довіряють народним депутатам від "Слуги народу" Мар'яні Безуглій (58,5%) та Давиду Арахамії (57%).