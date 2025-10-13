ua en ru
У регіоні панує апатія: ГУР перехопило скарги мешканки Бєлгородщини на почату Путіним війну

Росія, Понеділок 13 жовтня 2025 20:04
У регіоні панує апатія: ГУР перехопило скарги мешканки Бєлгородщини на почату Путіним війну Ілюстративне фото: ГУР перехопило скарги мешканки Бєлгородщини на почату Путіним війну (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Жителі російської Бєлгородської області, що в Росії, скаржаться на війну, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Зокрема, розвідка перехопила розмову жінки, яка описує апатію та страх, що стали частиною повсякденного життя росіян у прикордонних регіонах.

"Це, знаєш, безвихідь, просто", - зізнається жінка, розповідаючи про постійні атаки дронів і відчуття небезпеки.

За її словами, удари стали настільки частими, що люди вже не знають, чого чекати далі: "Я запізнилася, коротше кажучи, а їх [ударних дронів] прямо десятками десь запускали. Уявляєш собі?! Дивлюся: летить, і куди він пролетить, і що він зробить, на що він націлений".

Мешканка Бєлгородщини визнає, що життя під звуки вибухів стало новою "нормою": "День прожив і слава тобі, Господи. Ось так ось тепер у нас виходить. Отож дожили - ось до чого, молодці".

Як зазначають українські розвідники, подібні настрої дедалі частіше фіксуються серед населення прикордонних областей Росії, яке поступово усвідомлює наслідки війни, розв’язаної Кремлем.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни скаржилися, що по підстанції "Луч" у Бєлгороді було завдано ракетного удару. Унаслідок обстрілу підстанція загорілася, а в більшості районів міста виникли масштабні переломи зі світлом.

ГУР Бєлгородська область Війна в Україні
