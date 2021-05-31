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Региональный статус русского языка в Николаеве попытаются отменить через суд

Новина українською →
Николаев, Понедельник 31 мая 2021 18:13
Региональный статус русского языка в Николаеве попытаются отменить через суд Фото: Тарас Кремень, языковой омбудсмен (facebook.com/govuamova)
Автор: Дмитрий Левицкий

Николаевская областная прокуратура обратилась в Николаевский окружной административный суд с просьбой отменить региональный статус русского языка в Николаеве. Прокуратура просит признать недействительным решение горсовета от 21 августа 2012 года №19/4.

Об этом на странице в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Накануне Николаевский городской совет на своем заседании отказался отменить региональный статус русского языка.

"Поскольку решение совета от 21.08.2012 №19/4 сейчас является действующим, областной прокуратурой, с целью признания его противоправным и недействительным, в Николаевский окружной административный суд направлено соответствующее исковое заявление", - говорится в письме прокуратуры, который процитировал Кремень.

Как подчеркнул омбудсмен, депутаты горсовета "неоднократно игнорировали вопрос отмены этого решения", хотя должны были отменить региональный статус русского языка в течение шести месяцев с момента вступления в силу закона о языке.

"В связи с этим я дважды обращался в ОГПУ обеспечить его отмену в судебном порядке. Надеюсь, что Николаевский админсуд наконец отменит это позорное антиконституционное решение", - добавил Кремень.

Сейчас региональный статус русского языка, кроме Николаева, действует на территории Днепропетровского и Луганского областных советов, Белгородского городского и районного советов Одесской области, Волокивского, Тарасовецкого, Прутского, Великобудского и Острицкого сельских советов Закарпатской области.

Напомним, 25 мая суд отменил региональный статус русского языка в Харькове. В 2018 году тогдашний мэр города Геннадий Кернес заявлял, что Харьков самостоятельно не откажется от регионального статуса русского языка.

Как известно, в начале 2018 года Конституционный суд признал неконституционным так называемый языковой закон "Колесниченко-Кивалова".

После этого в Украине начали отменять региональный статус русского языка. Одной из последних такой статус отменила Запорожская область.

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