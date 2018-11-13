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Региональная Газовая Компания осуждает действия радикалов в Кривом Роге

Новости » Энергетика    13.11.2018 - 11:45
Региональная Газовая Компания осуждает действия радикалов в Кривом Роге
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

С пятницы в Кривом Роге часть жителей осталось без тепла

Региональная Газовая Компания осуждает действия радикалов, которые ставят под угрозу стабильное газоснабжение для почти миллионного города - Кривого Рога. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Агрессивные лица в балаклавах поджигают, захватывают помещения Криворожгаза, дома работников компании и крушат их имущество. Своими действиями они дестабилизируют газоснабжение для всех жителей Кривого Рога. Такие действия не решат проблему с теплоснабжением в Кривом Роге, а еще больше расшатают ситуацию. Призываем все стороны к решению вопроса с обеспечением города теплом только в рамках правового поля", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, с пятницы в Кривом Роге часть жителей осталось без тепла. НАК "Нафтогаз Украины" не выделил объемов голубого топлива для местного теплогенеручого предприятия "Теплоцентраль". Как сообщает пресс-служба, представители газораспределительной компании "Криворожгаз" пытаются третий день донести до людей истинные причины отсутствия тепла.

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