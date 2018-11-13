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Регіональна Газова Компанія засуджує дії радикалів в Кривому Розі

Новини » Енергетика    13.11.2018 - 11:45
Регіональна Газова Компанія засуджує дії радикалів в Кривому Розі
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

З п'ятниці в Кривому Розі частина жителів залишилося без тепла

Регіональна Газова Компанія засуджує дії радикалів, які ставлять під загрозу стабільне газопостачання для майже мільйонного міста - Кривого Рогу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Агресивні особи у балаклаві підпалюють, захоплюють приміщення Криворіжгазу, будинку працівників компанії і трощать їх майно. Своїми діями вони дестабілізують газопостачання для всіх жителів Кривого Рогу. Такі дії не вирішать проблему з теплопостачанням у Кривому Розі, а ще більше розхитають ситуацію. Закликаємо всі сторони до вирішення питання із забезпеченням міста теплом тільки в рамках правового поля", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, з п'ятниці у Кривому Розі частина жителів залишилося без тепла. НАК "Нафтогаз України" не виділив обсягів блакитного палива для місцевого теплогенеручого підприємства "Теплоцентраль". Як повідомляє прес-служба, представники газорозподільної компанії "Криворіжгаз" намагаються третій день донести до людей справжні причини відсутності тепла.

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