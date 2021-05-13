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Реформы и синхронизация энергосистем Украины и ЕС являются путем к декарбонизации, - Тимченко

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Киев, Четверг 13 мая 2021 10:30
Реформы и синхронизация энергосистем Украины и ЕС являются путем к декарбонизации, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Реформы и синхронизация энергосистем Украины и ЕС являются путем к декарбонизации.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время конференции "Украина в Вашингтоне и мире. Укрепление партнерства путем развития инноваций и стартапов".

Во время дискуссии Максим Тимченко отметил, что Украина должна стать лидером декарбонизации в Восточной Европе.

"Энергетический сектор Украины является ресурсом для достижения целей уменьшения выбросов СО2, реализации амбициозной климатической политики. Замена ископаемого топлива зелеными источниками обеспечит Украине репутацию "ответственного" участника климатического процесса в глобальном масштабе. Скорейшая синхронизация с континентальными сетями ЕС должна стать национальной идеей Украины и первым реальным шагом к европейской интеграции", - отметил генеральный директор ДТЭК.

В целом же по мнению участников конференции, Украина может внести весомый вклад в глобальную борьбу с изменением климата при поддержке американских партнеров в продолжении реформ по прозрачности работы энергетического сектора.

"США являются ключевым партнером в превращении Украины в современное европейское государство. Построение прочных экономических и деловых связей, развитие двусторонней торговли и инвестиций должны быть составляющими стратегического партнерства. Важно создать стабильные условия доверия для привлечения инвестиций, поскольку это является ключевым фактором для успеха этого процесса", - сказала Надежда Макконнелл, президент фонда "США-Украина".

Напомним, ДТЭК является первооткрывателей и новатором на энергетическом рынке Украины - завершен монтаж первой в Украине промышленной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч.

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