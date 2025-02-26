Без реформування газового ПСО імпорт стане викликом для України наступної зими, - експерт

Наступний опалювальний сезон може стати випробуванням для українського газового ринку через зростаючу потребу в імпортному газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента Асоціації "Газові трейдери України" Андрія Мизовеця.

За його словами, виклики, які стоять перед Україною, є спільними для всієї Європи, оскільки рівень відбору газу з підземних сховищ у ЄС цього сезону суттєво перевищує показники минулих років.

"Це проблема не лише українська, Європа теж буде закачувати більші обсяги. Тому що рівень відбору з підземних сховищ Європи в цьому сезоні опалювальному, він значно вище ніж в попередні роки. І запаси, які залишаться на кінець цього опалювального сезону в Європі, вони будуть одними з найнижчих", - пояснив експерт.

На його думку, Україна повинна активніше співпрацювати з європейськими партнерами, щоб забезпечити безперебійні постачання газу. Мизовець вважає, що Україні необхідно повернутися до ініціативи спільних закупівель газу з ЄС, яка була запущена у 2022 році.

Також, за його словами, перегляд механізму покладених спеціальних обов'язків (газового ПСО) є ключовим для стабілізації ринку газу.

"Стосовно зміни ПСО, теж, я думаю, тут потрібні напрацювання. Але для цього потрібно виходити і чесно говорити з населенням, проте які нас очікують труднощі, які в нас є варіанти, і як ми можемо це все вирішити", - підкреслив президент Асоціації "Газові трейдери України".

Мизовець наголосив, що часу на зволікання немає, адже підготовка до наступної зими має розпочатися вже зараз.

"Мені здається, тут треба вже бути в набат, тому що наступний опалювальний сезон він он уже поряд, незважаючи на те, що ми говоримо про це в лютому", - наголосив він.

Нагадаємо, аналітик газового ринку ExPro Consulting Михайло Свищо заявив, що опалювальний сезон 2025 – 2026 років ризикує стати серйозним викликом для енергетичної системи через регуляторні перешкоди та подорожчання газу в Європі. Він нагадав, що газовидобувна інфраструктура України пошкоджена російськими ударами, і їй доведеться імпортувати більше газу, ніж прогнозувалося раніше.