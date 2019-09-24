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Реформирование ГПУ не заблокирует расследование преступлений на Майдане, - Чумак

Новости » Политика    24.09.2019 - 00:16
Реформирование ГПУ не заблокирует расследование преступлений на Майдане, - Чумак
Фото: Виктор Чумак (yvu.com.ua)

Горбатюк получит возможность продолжать дела в новой прокуратуре

Главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что никакого блокирования расследований преступлений на Майдане в связи с реформированием Генеральной прокуратуры не будет. Об этом он сказал в эфире UA: Украинское радио.

Чумак отметил, что постоянно контактирует с начальником управления специальных расследований ГПУ, которое занимается расследованием преступлений на Майдане, Сергеем Горбатюком.

"Никаких блоков не существует. Все необходимые документы для продолжения расследования на сегодняшний день восстановлены... Я надеюсь, что он (Сергей Горбатюк, - ред.) получит все возможности продолжать эти дела и в новой прокуратуре. Мы обсудили и стиль, и форму, как это делать. Я думаю, что больше такого не будет - никакого блокирования этих дел не будет", - сказал главный военный прокурор.

Он также отметил, что достаточное количество людей уже осуждены за преступления на Майдане.

"Достаточно большой людей уже объявлены подозрения, но без сомнения люди хотят видеть там "громких" подозреваемых, а большинство из них находятся в России, за рубежом", - добавил Чумак.

Напомним, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект авторства президента №1032 в отношении реформирования Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно тексту законопроекта, глава государства предлагает реформировать Генеральную прокуратуру Украины в Офис генерального прокурора. Также предлагается ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Законопроект №1032 о реформировании Генпрокуратуры Украины был принят Верховной радой во втором чтении. 259 народных депутатов проголосовали за принятие документа 19 сентября.

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