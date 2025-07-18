Реформа житлової політики не звужує права військових, - Шуляк

"Застарілий Житловий кодекс 1983 року, який скасовується після ухвалення законопроєкту №12377, насправді геть не передбачав безоплатне житло у власність, попри поширені міфи", - пояснила парламентарка.

Він, за її словами, гарантував лише користування житлом, а не передачу права власності. А упередження про те, що держава "повинна забезпечити житлом" - наслідок масової приватизації в 90-х роках.

"На практиці це виглядало так: службове житло, придбане за державні кошти, масово виводилося з обігу й переходило у приватну власність. Це відбувалось доволі строкато, дуже часто у власність не до тих людей, які дійсно цього потребували. Водночас сама система службового житла майже не розвивалася й тому зараз його катастрофічно не вистачає. Ба більше, майже немає", - зауважила нардепка.

За її словами, саме тому житлова реформа не звужує права, а створює основу для прозорого житлового забезпечення, в тому числі військових. Законопроєкт, днями ухвалений у першому читанні не змінює норм спеціального закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», де чітко визначено: військові з вислугою понад 20 років, звільнені за віком чи станом здоров’я, а також родини загиблих мають право на безоплатне житло в приватну власність. Однак також зберігається право на службове житло.

"Жодних норм про примусове виселення після завершення служби в законі немає. Питання житлових прав військових залишаються у сфері дії окремого закону, який і надалі регулюватиме ці гарантії", - наголосила Шуляк.

Вона зазначила, що до другого читання документ буде доопрацьований з урахуванням пропозицій силових структур - саме для того, щоб врахувати всі особливості служби військових, поліції та рятувальників.

Яким буде житло для військових: власність, оренда, службове житло

Законопроєкт №12377 передбачає можливість для військових отримати житло в кілька способів:

у власність - через окрему державну програму для категорій, які мають на це право за чинним законодавством;

у тимчасове користування - як службове житло на період служби;

через фінансово-кредитні механізми - у тому числі іпотеку, оренду з правом викупу, соціальні програми.

"Наша мета - забезпечити доступ до житла не лише через пільги, а через зрозумілі й адресні інструменти. Головне, щоб ці механізми працювали без корупції", - акцентувала Олена Шуляк.

Житло буде не лише для військових, а й для інших категорій

Соціальна оренда та програми оренди з викупом будуть доступними не лише військовим, а й переселенцям, молодим сім’ям, багатодітним родинам, малозабезпеченим. Але визначальним буде саме дохід.

Тобто реформа, зауважила парламентарка, враховуватиме реальний майновий стан родин.

"Пріоритет матимуть ті, хто справді не може дозволити собі житло - не формальний статус, а фінансова спроможність. Це європейський підхід - орієнтуватися не лише на статус, а на можливості конкретної сім’ї. Саме тому ми закладаємо інструменти, які дозволять розвивати житлову політику навіть без великих державних дотацій", - наголосила Шуляк.