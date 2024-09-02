Реформа "Укрзалізниці" дасть змогу знизити тарифи на вантажні перевезення на 50%, - УАК

"У держави повинна бути монополія тільки на саму залізничну дорогу. І не на під’їзні шляхи залізничні, а на центральну, магістральну лінію. В більшості країн Євросоюзу є така монополія. Всю решту зробити приватним. І у нас би сьогодні тарифи впали, я думаю, проти тих, які є, самі по собі мінімум би на 30%, по деяких напрямах – і на 50%", - зауважив Козаченко.

Він нагадав, що Євросоюз давно чекає від України цієї залізничної реформи, однак вона у нас чомусь весь час гальмується.

"Нам Євросоюз постійно каже про реформу. У них сьогодні 308 компаній мають ліцензії на перевезення і пасажирів, і вантажів залізницями по всій території Євросоюзу. Жодної державної компанії у цих перевезеннях не задіяно! А Україна має монополію без конкуренції. Ми змогли проштовхнути з величезними зусиллями за 10 років зміни в законодавство, які дали право робити приватні вагони. А зараз у нас багато вагонів. Тому необхідно давати приватну тягу", - зазначив Козаченко.

Нагадаємо, раніше керівник УЗ Євген Лященко заявив про намір компанії в черговий раз підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення, хоча наразі компанія фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн.

У відповідь у Асоціації добувних підприємств (НАДПУ) заявили, що підвищення тарифів матиме вкрай негативні наслідки для обороноздатності України. Натомість "Укрзалізниці" варто було б знизити тарифи для стимулювання економіки, адже рентабельність вантажних перевезень вже досягла 27%.