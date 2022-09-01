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Реформа стимулирующего тарифообразования способствовала интеграции Украины в энергосистему ЕС, - эксперт

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Четверг 01 сентября 2022 12:13
Реформа стимулирующего тарифообразования способствовала интеграции Украины в энергосистему ЕС, - эксперт Фото: реформа стимулирующего тарифообразования способствовала интеграции Украины в энергосистему ЕС (flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Реформа стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения на уровне с сертификацией "Укрэнерго" позволила Украине успешно интегрироваться в единой энергосети ЕС и в период войны позволила облэнерго оперативно ремонтировать поврежденные линии электропередачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой исполнительного директора общественного союза "Умные электросети Украины" Александра Баранюка в рамках заседания Energy Club.

По словам Баранюка, внедрение стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения - серьезная реформа, к которой готовилась государство 8 лет.

"Это говорил и премьер-министр, и вспоминал в речах президент. Все сказали, что мы выполнили часть евроинтеграционных процессов. И сейчас мы должны в этих процессах оставаться", - подчеркнул Баранюк.

По мнению руководителя профильного союза операторов системы распределения, RAB-тариф позволил перебросить значительные средства в операционные затраты, которые распределялись по-разному.

"Поэтому нельзя в этом смысле подвергать критике RAB-тариф, потому что это стало поддержкой как для компаний, так и для власти, которая не разрабатывала особого плана для ОСРов как им действовать. ОСР сами сориентировались, сами взяли имеющиеся ресурсы и сами правильно применили", - отметил он.

Напомним, ранее глава комитета по энергетике Верховной рады Андрей Герус отметил, что реформа стимулирующего тарифообразования была правильным решением.

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