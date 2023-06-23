Резолюція ЄП щодо НАТО. Депутати внесли параграф про містобудівну реформу, нічого про нього не знаючи

Зазначимо, резолюція Європарламенту про стійке відновлення та інтеграцію України до євроатлантичної спільноти стосувалася насамперед питання підтримки вступу України до НАТО, і після погодження всіма фракціями ЄП у її тексті не фігурував пункт про законопроект №5655.

"Ініціатором правки став депутат з ЄНП Міхаель Галер. Саме він від імені своєї політсили хотів внести поправку під час попереднього обговорення у Страсбурзі, але тоді вона не отримала достатньої підтримки. Однак Галер скористався так званими пленарними поправками та повторно вніс пункт про законопроект №5655 до резолюцію в останній момент", - йдеться у статті.

При цьому депутати зізнаються, що сам законопроект, текст якого налічує сотні сторінок, не читали, а голосували на думку ініціаторів.

Як розповів РБК-Україна сам Галер, у Європарламенті існує "розподіл роботи" - коли депутати при ухваленні рішень покладаються на думку колег, які більш профільно займаються тим чи іншим питанням.

Своєю чергою, один із авторів резолюції Пятрас Ауштрявічюс виступив проти внесення виправлення щодо законопроекту №5655. На його думку, вона була недоречною в такому стратегічному документі і містила невиправдано жорсткі формулювання. До того ж Ауштрявічюс був знайомий із позитивними висновками щодо цього законопроекту.

Ряд співрозмовників РБК-Україна вважає Галера близьким до київського мера Віталія Кличка, а народний депутат Мар'яна Безугла прямо називає його "старим другом" київського мера.

"Галер і Кличко знайомі досить давно - у мережі є їхні спільні фотографії ще від 2012 року. І після цього вони багато разів перетиналися на різних міжнародних подіях. влада застерігала про можливість втрати безвізового режиму з Європою", - сказано в матеріалі.

Варто нагадати, що наприкінці лютого Україну відвідала делегація Європейської народної партії, куди входив Галер, причому у програмі була зустріч із Віталієм Кличком. Також із березня 2023 року партія УДАР стала асоційованим членом ЄНП.

"Європейський парламент часто зазнає впливу політичних інтересів, окремих осіб, груп, асоціацій. Вони часто намагаються чинити тиск на ЄП. Можливо, тут мало місце лобіювання, можливо, був якийсь тиск ззовні", - сказав у коментарі РБК-Україна експерт німецького Фонду Маршалла Брюно Лете.

Примітно, що в Україні багато організацій, які планомірно зривали ухвалення законопроекту №5655, на резолюцію Європарламенту відреагували з неприкритим захопленням, виділяючи саме цей пункт і обділяючи увагою решту, очевидно, значно важливіших для України аспектів документа - начебто заклику офіційно запросити нашу країну до НАТО.

"Резолюція Європарламенту миттєво перетворилася на інструмент внутрішньоукраїнських політичних розбірок - які особливо загострилися на тлі розмов про можливу зміну влади у Києві", - резюмується у статті.