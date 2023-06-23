Резолюция ЕП по НАТО. Депутаты внесли параграф о градостроительной реформе, ничего о нем не зная

Внесение Европейским парламентом пункта с негативными рекомендациями по градостроительной реформе (законопроект №5655) в резолюцию о поддержке вступления Украины в НАТО, инициировал евродепутат из Европейской народной партии (ЕНП) Михаэль Галер.

Отметим, резолюция Европарламента об устойчивом восстановлении и интеграции Украины в евроатлантическое сообщество касалась в первую очередь вопроса поддержки вступления Украины в НАТО, и после согласования всеми фракциями ЕП, в ее тексте не фигурировал пункт о законопроекте №5655.

"Инициатором правки стал депутат из ЕНП Михаэль Галер. Именно он от имени своей политсилы хотел внести поправку во время предварительного обсуждения в Страсбурге, но тогда она не получила достаточной поддержки. Однако Галер воспользовался так называемыми пленарными поправками и повторно внес пункт о законопроекте №5655 в резолюцию в последний момент", - говорится в статье.

При этом депутаты признаются, что сам законопроект, текст которого насчитывает сотни страниц, не читали, а при голосовании полагались на мнение инициаторов.

Как рассказал РБК-Украина сам Галер, в Европарламенте существует "распределение работы" - когда депутаты при принятии решений полагаются на мнение коллег, которые более профильно занимаются тем или иным вопросом.

В свою очередь, один из авторов резолюции Пятрас Ауштрявичюс выступил против внесения правки относительно законопроекта №5655. По его мнению, она была неуместна в таком стратегическом документе и содержала неоправданно жесткие формулировки. К тому же Ауштрявичюс был знаком с позитивными выводами по этому законопроекту.

Ряд собеседников РБК-Украина считает Галера близким к киевскому мэру Виталию Кличко, а народный депутат Марьяна Безуглая прямо называет его "старым другом" киевского мэра.

"Галер и Кличко знакомы довольно давно – в сети есть их совместные фотографии еще от 2012 года. И после этого они многократно пересекались на различных международных событиях. В 2020 году много шума наделало открытое письмо трех депутатов Европарламента, соавтором которого был Галер, в котором украинскую власть предостерегали о возможности потери безвизового режима с Европой", - сказано в материале.

Стоит напомнить, что в конце февраля Украину посетила делегация Европейской народной партии, куда входил Галер, причем, в программе была и встреча с Виталием Кличко. Также с марта 2023 года партия УДАР стала ассоциированным членом ЕНП.

"Европейский парламент часто подвергается воздействию политических интересов, отдельных лиц, групп, ассоциаций. Они часто пытаются оказать давление на ЕП. Возможно, тут имело место лоббирование, возможно, было какое-то давление извне", - сказал в комментарии РБК-Украина эксперт немецкого Фонда Маршалла Брюно Летэ.

Примечательно, что в Украине многие организации, которые планомерно срывали принятие законопроекта №5655, на резолюцию Европарламента отреагировали с неприкрытым восторгом, выделяя именно этот пункт и обделяя вниманием остальные, очевидно, куда более важные для Украины аспекты документа - вроде призыва официально пригласить нашу страну в НАТО.

"Резолюция Европарламента моментально превратилась в инструмент внутриукраинских политических разборок - которые особенно обострились на фоне разговоров о возможной смене власти в Киеве", - резюмируется в статье.