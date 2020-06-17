Фото: строительство (РБК-Украина)

Эксперт убежден, назначение Льва Парцаладзе в Офис простых решений также негативно повлияет на реформу ГАСИ

Реформа Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) продолжается, несмотря на то, что профильный министр Алексей Чернышов, фактически, находится в оппозиции к президенту и президентской фракции.

Об этом заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко в комментарии РБК-Украина.

"Реформа продолжается. Особенно после того, как в апреле глава профильного комитета Андрей Клочко выступил с достаточно резкой критикой министра Чернышов, который, по его словам, делает все возможное, чтобы затормозить процесс этой работы. Но процесс пошел, хоть и не с той скоростью, с которой обещал президент. Впрочем, к 2021 году, когда должны заработать 3 отдельных института вместо ГАСИ, все заработает в полном объеме", - сказал эксперт.

В то же время, по его словам, ситуация, когда профильный министр, по сути, находится в оппозиции и к президенту, и к президентской фракции одновременно – не самая выгодная позиция ни для Чернышева, ни для государства, в целом.

"Сейчас, при ослаблении ограничительных мер и выхода из коронакризиса, правительство должно сделать все возможное, чтобы экономика заработала, и часть этой экономки – как раз инфраструктура. Но, в ситуации, когда профильный министр будет работать сам по себе, эффективности от этого будет мало, соответственно, нельзя исключать вероятную возможность его отставки", - добавил Гаврилечко.

Кроме того, отмечает эксперт, вероятное назначение известного застройщика и экс-заместителя министра Минрегиона и экс-главы избирательного штаба Порошенко в Киевской области Льва Парцахадзе в Офис простых решений во главе с Михеилом Саакашвили скорее негативно повлияет на сферу, ведь, "кому как не ему знать, какие бонусы и выгоду можно получать от контроля градостроительной сферы".

"Примечательно, что ранее он был одним из ярчайших критиков реформы. Но, как только пошла шумиха вокруг его назначения – он очень заметно изменил тональность. Поэтому логика его возможного вхождения в Офис простых решений – мне неясна, скорей всего, за этим стоит ОП и все тот же господин Чернышов", - добавил эксперт.

Напомним, на прошлой неделе активисты из числа противников строительной мафии отреагировали на информацию о том, что известный застройщик Лев Парцхаладзе может войти в состав исполкома Офиса простых решений во главе с Михеилом Саакашвили.

Как писало РБК-Украина, лоббировать назначение Парцхаладзе может нынешний глава Минрегиона Алексей Чернышов. Активисты обратились к министру Чернышову с требованиями искоренить коррупционные схемы в подчиненный ему ГАСИ и перестать тормозить реформу градостроительной сферы.

Среди союзников Парцхаладзе также называют чиновников из окружения скандального экс-главы ГАСИ Алексея Кудрявцева, который при Порошенко был уволен за поддельный диплом.

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Автор: РБК-Украина