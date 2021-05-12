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Реформа энергосистемы поможет восстановиться украинской экономике, - эксперт

Автор: РБК-Украина

На фоне глобального экономического кризиса, вызванного пандемией, Украина, как никогда, нуждается в современной энергетической системе.

Об этом заявил Эдвард Чоу, ведущий эксперт по вопросам международного развития энергетики, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), во время вебинара «Макроэкономический анализ и экономическое развитие», организованный Деловым советом США-Украина (USUBC).

"Именно эффективная и модернизированная энергетическая система сегодня может стать той спасительной вакциной, которая поможет восстановиться украинской экономике и выйти на постоянный и динамичное развитие. Энергетика может и должна стать точкой опоры для Украины в период изменений. И украинская власть должна это хорошо понимать. Украинские политики отдают предпочтение ручному управлению, установлению многих регуляторных ограничений относительно цен и торговли на различных сегментах оптового рынка, импорта электроэнергии, возложения специальных обязанностей (ПСО) и тому подобное. Управляемое регулирования значительно превосходит независимое", - сказал Эдвард Чоу.

Эксперт добавил, что необходимость энергетической реформы сегодня является максимально насущной, поскольку энергетический сектор близок к критической ситуации.

"Энергетика - одна из базовых, важнейших и масштабных отраслей украинской экономики, огромный потенциал которой, к сожалению, должным образом не используется", - сказал Эдвард Чоу.

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