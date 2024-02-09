Референдум пропише у Конституції незворотність вступу Молдови до ЄС, - Санду

"Ось вам ініціатива, яку ми висунули кілька місяців тому щодо організації референдуму. Республіканський, конституційний референдум, на якому громадяни Республіки Молдова ухвалюють рішення, і це рішення буде записано у Конституції Республіки Молдова, і тоді у нас з'явиться впевненість", - сказала вона.

Також вона пояснила, чому запропонувала провести референдум щодо вступу країни до Європейського союзу в один день із президентськими виборами.

"Референдум визначить долю країни на багато років уперед. Ми хочемо, щоб на виборчі дільниці прийшло якнайбільше людей. Знаємо з досвіду, що на президентських виборах - найвища явка виборців", - підкреслила Санду.

Крім того, вона додала, що не виключає спроб втручання Росії в президентські вибори в Молдові восени.

"Ми усвідомлюємо, що Кремль продовжуватиме втручатися чи намагатиметься втручатися у наші внутрішні справи, особливо у вибори на референдумі. І, очевидно, ми намагаємося зміцнити державні інститути. ...Інститути повинні продовжувати зберігати пильність, навчатися на досвіді попередніх виборів", - зауважила вона.

Референдум у Молдові

24 грудня 2023 року Мая Санду запропонувала парламенту організувати в Молдові референдум про вступ до Євросоюзу. Вона заявила, що його можна буде провести восени 2024 року, коли мають відбутися президентські вибори. Парламент на засіданні 28 грудня дозволив проводити республіканські референдуми в один день з парламентськими, президентськими та місцевими виборами.

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня на саміті у Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС, а також надала Грузії статус кандидата в блок.