UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Референдум пропише у Конституції незворотність вступу Молдови до ЄС, - Санду

Фото: президент Молдови Мая Санду (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Референдум у Молдові, який планується на осінь 2024 року, дозволить прописати у Конституції незворотність процесу вступу країни до Євросоюзу.

Про це заявила президент Молдови Мая Санду, пише РБК-Україна з посиланням на Moldova 1.

"Ось вам ініціатива, яку ми висунули кілька місяців тому щодо організації референдуму. Республіканський, конституційний референдум, на якому громадяни Республіки Молдова ухвалюють рішення, і це рішення буде записано у Конституції Республіки Молдова, і тоді у нас з'явиться впевненість", - сказала вона.

Також вона пояснила, чому запропонувала провести референдум щодо вступу країни до Європейського союзу в один день із президентськими виборами.

"Референдум визначить долю країни на багато років уперед. Ми хочемо, щоб на виборчі дільниці прийшло якнайбільше людей. Знаємо з досвіду, що на президентських виборах - найвища явка виборців", - підкреслила Санду.

Крім того, вона додала, що не виключає спроб втручання Росії в президентські вибори в Молдові восени.

"Ми усвідомлюємо, що Кремль продовжуватиме втручатися чи намагатиметься втручатися у наші внутрішні справи, особливо у вибори на референдумі. І, очевидно, ми намагаємося зміцнити державні інститути. ...Інститути повинні продовжувати зберігати пильність, навчатися на досвіді попередніх виборів", - зауважила вона.

Референдум у Молдові

24 грудня 2023 року Мая Санду запропонувала парламенту організувати в Молдові референдум про вступ до Євросоюзу. Вона заявила, що його можна буде провести восени 2024 року, коли мають відбутися президентські вибори. Парламент на засіданні 28 грудня дозволив проводити республіканські референдуми в один день з парламентськими, президентськими та місцевими виборами.

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня на саміті у Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС, а також надала Грузії статус кандидата в блок. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзМолдова