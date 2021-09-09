Референдум и объединение. Правозащитник рассказал о планах боевиков на Донбассе

Стало известно о планах боевиков в ОРДЛО. Они планируют референдум, чтобы Россия их признала.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина основатель "Восточной правозащитной группы" (ВПГ) Павел Лисянский, говорится в материале " Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы ".

"Дальше "ЛДНР" планируют референдум, опять будут взывать, чтобы Россия их признала, и будут рассматривать вопрос об объединении с рабочим названием "Союз народных республик", - рассказал он РБК-Украина.

Привлечение владельцев российских паспортов с ОРДЛО к выборам в Госдуму носит прежде всего идеологический характер, считает он.

Эту логику подтверждает риторика кремлевских пропагандистов. Мол, если жители ОРДЛО говорят на русском, ездят в Россию и голосуют на ее выборах, то де-факто, это "российская территория", заявил он.