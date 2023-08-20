Реєстрація нерухомості в "Дії": послугу запустили ще в двох областях
Послуга реєстрації нерухомості на порталі Дія тепер діє в громадах Харківської та Полтавської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.
У відомстві нагадали, що раніше реєстрація нерухомості у "Дії" була доступна у Тернополі, Харкові, Луцьку, а також Львівській, Закарпатській, Київській, Дніпропетровській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській областях та Чугуївському районі Харківської області.
Тепер її запустили у всіх населених пунктах Полтавської та Харківської областей.
Як зареєструвати нерухомість у "Дії"
Для того, щоб зареєструвати нерухомість на порталі "Дія", необхідно:
- вибрати відповідну послугу;
- внести потрібну інформацію та скани документів;
- засвідчити заяву електронним підписом.
Навіщо потрібна реєстрація нерухомості
Реєстрація нерухомості дає змогу підтвердити, що конкретна людина є законним власником майна. Тоді шахраї не зможуть підробити документи та привласнити його собі.
Також реєстрація необхідна для отримання компенсації у рамках програми "ЄВідновлення", оскільки вона доступна лише для власників житла, яке зареєстроване у Державному реєстрі речових прав.
Нагадаємо, у додатку "Дія" знову запустили послугу зміни місця реєстрації. Але нею поки що можуть скористатися не всі українці.
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