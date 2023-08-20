Регистрация недвижимости в "Дії": услугу запустили в еще двух областях
Услуга регистрации недвижимости на портале "Дія" теперь действует в общинах Харьковской и Полтавской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
В ведомстве напомнили, что ранее регистрация недвижимости в "Дії" была доступна в Тернополе, Харькове, Луцке, а также Львовской, Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областях и Чугуевском районе Харьковской области.
Теперь же ее запустили во всех населенных пунктах Полтавской и Харьковской областей.
Как зарегистрировать недвижимость в "Дії"
Для того, чтобы зарегистрировать недвижимость на портале "Дія", необходимо:
- выбрать соответствующую услугу;
- внести нужную информацию и сканы документов;
- удостоверить заявление электронной подписью.
Для чего нужна регистрация недвижимости
Регистрация недвижимости позволяет подтвердить, что конкретный человек является законным владельцем имущества. Тогда мошенники не смогут подделать документы и присвоить его себе.
Также регистрация необходима для получения компенсации в рамках программы "єВідновлення", поскольку она доступна только для владельцев жилья, которое зарегистрировано в Государственном реестре вещевых прав.
Напомним, в приложении "Дія" снова запустили услугу смены места регистрации. Но ею пока могут воспользоваться не все украинцы.
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