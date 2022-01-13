В реестр льготников по газу попали облгазы Фирташа и агроолигархи

Всего в перечень льготников включены около 7 тыс. предприятий.

В частности, в реестр включены газсбыт "Ви-Ди ГАЗ" Дмитрия Фирташа. В приказе Минагрополитики компания проходит как производитель мукомольно-крупяной промышленности.

Также в перечне включен идентификационный код ЕГРПОУ 38863790, который принадлежит газовая компания "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа с годовым оборотом 29,7 млрд грн. Но под этим кодом в реестре указана компания "Гоба" как производитель хлебобулочных изделий.

В реестр льготников попали также структуры "Мироновоского хлебопродукта" Юрия Косюка и маслозаводы группы Kernel аграрного олигарха Андрея Веревского з суммарной годовой вырочкой около свыше 100 млрд грн.

Право получать газ по льготной цене получили также предприятия группы OKKO, обеспечивающие одноименную сеть АЗС продуктами питания, в частности хлебобулочными изделиями.