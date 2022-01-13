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В реестр льготников по газу попали облгазы Фирташа и агроолигархи

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Киев, Четверг 13 января 2022 11:49
В реестр льготников по газу попали облгазы Фирташа и агроолигархи Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В составленный Министерством аграрной политики перечень компаний, которые имеют право на льготный природный газ, попали облгазы олигарха Дмитрия Фирташа, сеть АЗС ОККО и холдинги аграрных олигархов Юрия Косюка и Андрея Веревского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий реестр, утвержденный приказом Минагрополитики от 5 января и обнародованный на сайте ведомства.

Всего в перечень льготников включены около 7 тыс. предприятий.

В частности, в реестр включены газсбыт "Ви-Ди ГАЗ" Дмитрия Фирташа. В приказе Минагрополитики компания проходит как производитель мукомольно-крупяной промышленности.

Также в перечне включен идентификационный код ЕГРПОУ 38863790, который принадлежит газовая компания "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа с годовым оборотом 29,7 млрд грн. Но под этим кодом в реестре указана компания "Гоба" как производитель хлебобулочных изделий.

В реестр льготников попали также структуры "Мироновоского хлебопродукта" Юрия Косюка и маслозаводы группы Kernel аграрного олигарха Андрея Веревского з суммарной годовой вырочкой около свыше 100 млрд грн.

Право получать газ по льготной цене получили также предприятия группы OKKO, обеспечивающие одноименную сеть АЗС продуктами питания, в частности хлебобулочными изделиями.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

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