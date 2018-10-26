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Редакцию CNN в Нью-Йорке снова эвакуировали

Новости » Происшествия    26.10.2018 - 03:55
Фото: Time Warner Center
Фото: Time Warner Center

Полиция не обнаружила опасных предметов

В Нью-Йорке (США) снова эвакуировали здание, где расположена редакция телеканала CNN. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение телеканала.

В четверг в торговом центре в здании штаб-квартиры корпорации Time Warner в центре Манхэттена подозрения сотрудников полиции вызвали пакеты, оставленные в одном из магазинов.

Информацию подтвердили и в полицейском управлении Нью-Йорка в Twitter.

"В целях предосторожности полиция Нью-Йорка в настоящее время проверяет пару оставленных без присмотра пакетов в торговом центре Time Warner", - говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что "первый этаж торгового центра остается открытым", а на месте находки работают саперы.

Редакцию CNN в Нью-Йорке снова эвакуировали

Позже полиция сообщила, что никаких опасных предметов не обнаружили.

Напомним, в среду, 24 октября, нью-йоркскую редакцию CNN уже эвакуировали из-за подозрительной посылки. В тот же день секретной службой США были также перехвачены две подозрительные посылки, которые были отправлены бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир назвал терактом отправку посылки со взрывчаткой в редакцию CNN в Нью-Йорке (США). 

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