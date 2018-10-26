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Редакцію CNN в Нью-Йорку знову евакуювали

Новини » Надзвичайні події    26.10.2018 - 03:55
Фото: Time Warner Center
Фото: Time Warner Center

Поліція не виявила небезпечних предметів

У Нью-Йорку (США) знову евакуювали будівлю, де розташована редакція телеканалу CNN. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення телеканалу.

У четвер у торговому центрі в будівлі штаб-квартири корпорації Time Warner в центрі Манхеттена підозри співробітників поліції викликали пакети, залишені в одному з магазинів.

Інформацію підтвердили і в поліцейському управлінні Нью-Йорка в Twitter.

"В цілях обережності поліція Нью-Йорка наразі перевіряє кілька залишених без нагляду пакетів в торговому центрі Time Warner", - йдеться в повідомленні.

Також у поліції повідомили, що "перший поверх торгового центру залишається відкритим", а на місці знахідки працюють сапери.

Редакцію CNN в Нью-Йорку знову евакуювалиРедакцію CNN в Нью-Йорку знову евакуювали

Пізніше поліція повідомила, що ніяких небезпечних предметів не виявили.

Нагадаємо, в середу, 24 жовтня, нью-йоркську редакцію CNN вже евакуювали через підозрілу посилку. Того ж дня секретною службою США були також перехоплені дві підозрілі посилки, які були відправлені колишньому держсекретареві США Гілларі Клінтон і колишньому американському президентові Бараку Обамі.

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір назвав терактом надсилання посилки з вибухівкою до редакції CNN у Нью-Йорку (США).

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