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"Ред Булл" зібрався розширити футбольну імперію історичним грандом Серії A

Турин, Вівторок 29 жовтня 2024 13:59
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"Ред Булл" зібрався розширити футбольну імперію історичним грандом Серії A Фото: Тіфозі "гранатових" зачекалися на трофеї (facebook.com/TorinoFootballClub)
Автор: Антон Федорців

Австрійська компанія "Ред Булл" може поповнити колекцію спортивних команд італійським "Торіно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Calcio e Finanza.

Власник "гранатових" Урбано Кайро готовий попрощатися з одним зі своїх активів. Упродовж останніх тижнів він нібито кілька разів зустрічався з представниками "Ред Булла".

Сторони, ймовірно, прозондували ґрунт щодо угоди купівлі-продажу клубу. "Ред Булл" раніше став офіційним енергетичним партнером "Торіно". Натомість в 2025 році австрійська компанія може стати титульним спонсором туринців, а потім викупить контрольний пакет акцій.

До спортивного портфеля "Ред Булла" входять чимало футбольних клубів. Компанію німецькому РБ "Лейпциг" складають зальцбурзький "Ред Булл", американський "Нью-Йорк Ред Буллз", бразильський "Ред Булл Брагантіно". "Торіно" для співпраці з австрійцями навіть не доведеться проводити ребрендинг – другим прізвиськом команди стало "бики", а на гербі клубу зображений цей парнокопитний ссавець.

Що відомо про "Торіно"

Заснований у 1906 році клуб із Турина, історичний гранд Серії А. Прізвиська – "гранатові", "бики". Належить Кайро з 1995-го.

За понад сторічну історію туринці завоювали 7 Скудетто. Більшість з них – 5 чемпіонських титулів – в епоху "Гранде Торіно", що припала на 40-ві рр. У травні 1949 року вся команда, резервісти, два тренери, два функціонери, клубний масажист, три журналісти та чотири члени екіпажу загинули в авіакатастрофі. Останнє наразі "золото" туринці завоювали в сезоні 1975/76.

У минулому сезоні "Торіно" фінішував на 9-й сходинці в Серії А. У новій кампанії "бики" набрали 14 очок і йдуть на тій же позиції. Головний тренер команди – Паоло Ванолі.

До слова, напередодні Балотеллі повернувся в чемпіонат Італії після 3-річної паузи.

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