"Ред Булл" визначився з майбутнім Переса в команді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca .

34-річний гонщик утримався в статусі бойового пілота "червоних биків". Керівництво команди вирішило не змінювати склад пілотів на наступний рік.

Перес продовжить виступи за "Ред Булл". Мексиканець зумів заручитися підтримкою нових спонсорів до вже наявних із орбіти мільярдера Карлоса Сліма. Менеджмент стайні нібито вже погодив із гонщиком випуск нових лінійок одягу та іншої атрибутики на сезон-2025.

Упродовж кількох місяців у паддоку циркулювала інформація про неминуче звільнення Переса. Досвідчений пілот провалив нинішній сезон – він лише 4 рази фінішував на подіумі ще на старті року. Претендентами на місце мексиканця називали Ліама Лоусона з РБ і Франко Колапінто ("Вільямс").

Хто такий Серхіо Перес

Уродженець Гвадалахари, кар'єру в картингу розпочав у 6 років. Виступав у різноманітних серіях на кшталт A1, британської Формули-3, азійської GP2 і GP2 Series.

Під егідою F1 дебютував у сезоні-2011 за кермом "Заубера". Через два роки опинився в "Макларені", а ще через сезон приєднався до "Форс Індії". Там виступав 7 років і покинув уже стайню "Рейсінг Пойнт". У боліді "Ред Булла" фінішував четвертим у дебютному сезоні, а потім був третім і другим у загальному заліку відповідно.

Загалом провів 282 гран-прі. Здобув 6 перемог, завоював 3 поули, 39 разів зійшов на подіум. За роки виступів у Формулі-1 показав 12 найшвидших кіл.