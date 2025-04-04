Recovery Construction Forum Ukraine 2.0: перспективи майбутньої відбудови України
Організатори Recovery Construction Forum Ukraine 2.0 запрошують долучитися до події, яка є традиційним майданчиком для діалогу щодо перспектив майбутньої відбудови України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заходу.
Це унікальна можливість об'єднати представників влади та будівельної спільноти, задля обговорення поточних викликів галузі та ефективної координації зусиль для відбудови України.
Дата: 16 квітня 2025
Місце: Hilton Kyiv
На вас чекають виступи провідних експертів, натхненні дискусії та можливість стати частиною великих змін.
Під час форуму поговоримо про:
Блок 1. Відновлення житлового фонду: як збалансувати потреби держави, громад та бізнесу
- єВідновлення та єОселя як інструменти забезпечення житлом тих, хто його потребує
- Соціальне орендне житло як інструмент для громад
- Політика та технології швидкого капітального будівництва. Можливості для бізнесу
- Потенціал недержавних іпотечних програм в Україні
Блок 2. Відбудова критичної та соціальної інфраструктури: від комфорту до безпеки
- Майбутнє соціально-економічного розвитку регіонів та окремих громад
- Безпека критичної інфраструктури
- Швидке відновлення соціальної інфраструктури для комфорту
- Можливості для впровадження кращих світових практик для відновлення соціальної інфраструктури: швидко, раціонально, якісно
- Державно-приватне партнерство
- Від дефіциту до можливостей
Блок 3. Інвестиції у відновлення: потенціал для громад та бізнесу
- Куди варто інвестувати? З чого розпочати?
- Механізм залучення капіталу
- Державні та недержавні програми підтримки інвестиційного клімату
- Як підвищити інвестиційну привабливість України зараз та в короткостроковій перспективі
- Інвестиції в Україну як потенціал доступу до ринку збуту
Не пропустіть шанс долучитися до формування нових підходів для відбудови України!
Долучайтеся до форуму. Зверніть увагу, для членів КБУ передбачені знижки:
- -20% для членів Ради директорів КБУ та стратегічних бізнес-партнерів КБУ
- -10% для дійсних членів КБУ
- Детальніше про форум - за посиланням.
Організатори: Конфедерація будівельників України та Міжнародний виставковий оператор Premier Expo
За підтримки: FIEC
Генеральний партнер: КРЕАТОР-БУД
Стратегічні партнери: ЕНВІТЕК, ІНТЕРГАЛ-БУД, НОВЕ СТОЛІТТЯ, ROYAL HOUSE
Офіційні партнери: ПЕНЕТРОН УКРАЇНА, ВЮРТ УКРАЇНА, CAPAROL УКРАЇНА, МІНІСТЕРСТВО ДВЕРЕЙ
Фінансовий партнер: ГЛОБУС БАНК
Інформаційний партнер: PRAGMATIKA.MEDIA, PROFBUILD, BUILD PORTAL, РБК УКРАЇНА, ZPP, АКАДЕМІЯ ДТЕК, ICC UKRAINE
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