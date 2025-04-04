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RECOVERY CONSTRUCTION FORUM UKRAINE 2.0: перспективы будущего восстановления Украины

Пятница 04 апреля 2025 15:46 promo
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RECOVERY CONSTRUCTION FORUM UKRAINE 2.0: перспективы будущего восстановления Украины Фото: перспективы будущего восстановления Украины (пресс-служба мероприятия)
Автор: Сергей Новиков

Организаторы RECOVERY CONSTRUCTION FORUM UKRAINE 2.0 приглашают присоединиться к событию, которое является традиционной площадкой для диалога о перспективах будущего восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Это уникальная возможность объединить представителей власти и строительного сообщества, для обсуждения текущих вызовов отрасли и эффективной координации усилий для восстановления Украины.

Дата: 16 апреля 2025 года

Место: Hilton Kyiv

Вас ждут выступления ведущих экспертов, вдохновляющие дискуссии и возможность стать частью больших изменений.

Во время форума поговорим о:

Блок 1. Восстановление жилищного фонда: как сбалансировать потребности государства, общин и бизнеса

  • еВідновлення и еОселя как инструменты обеспечения жильем тех, кто в нем нуждается
  • Социальное арендное жилье как инструмент для общин
  • Политика и технологии быстрого капитального строительства. Возможности для бизнеса
  • Потенциал негосударственных ипотечных программ в Украине

Блок 2. Восстановление критической и социальной инфраструктуры: от комфорта к безопасности

  • Будущее социально-экономического развития регионов и отдельных общин
  • Безопасность критической инфраструктуры
  • Быстрое восстановление социальной инфраструктуры для комфорта
  • Возможности для внедрения лучших мировых практик для восстановления социальной инфраструктуры: быстро, рационально, качественно
  • Государственно-частное партнерство
  • От дефицита к возможностям

Блок 3. Инвестиции в восстановление: потенциал для общин и бизнеса

  • Куда стоит инвестировать? С чего начать?
  • Механизм привлечения капитала
  • Государственные и негосударственные программы поддержки инвестиционного климата
  • Как повысить инвестиционную привлекательность Украины сейчас и в краткосрочной перспективе
  • Инвестиции в Украину как потенциал доступа к рынку сбыта

Не упустите шанс приобщиться к формированию новых подходов для восстановления Украины!

Присоединяйтесь к форуму. Обратите внимание, для членов КСУ предусмотрены скидки:

  • -20% для членов Совета директоров КСУ и стратегических бизнес-партнеров КСУ
  • -10% для действительных членов КСУ
  • Подробнее о форуме - по ссылке.

Организаторы: Конфедерация строителей Украины и Международный выставочный оператор Premier Expo

При поддержке: FIEC

Генеральный партнер: КРЕАТОР-БУД

Стратегические партнеры: ЭНВИТЕК, ИНТЕРГАЛ-БУД, НОВЫЙ ВЕК, ROYAL HOUSE

Официальные партнеры: ПЕНЕТРОН УКРАИНА, ВЮРТ УКРАИНА, CAPAROL УКРАИНА, МИНИСТЕРСТВО ДВЕРЕЙ

Финансовый партнер: ГЛОБУС БАНК

Информационный партнер: PRAGMATIKA.MEDIA, PROFBUILD, BUILD PORTAL, РБК УКРАИНА, ZPP, АКАДЕМИЯ ДТЭК, ICC UKRAINE

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