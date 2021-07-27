В речпорту Днепра под открытым небом обнаружен схрон опасных химвеществ
Такое беспечное отношение к обращению с опасными веществами, может привести к загрязнению реки и берега.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление ГО "Антикоррупционная правозащитная рада".
Речпорт находится на улице Амур-Гавань, 11. Это район съезда с Амурского моста. Принадлежит речпорт "Укрречфлоту".
Во время выезда в речпорт удалось зафиксировать, что сотрудники игнорируют правила обращения с веществами, отходами и материалами, которые являются вредными для здоровья людей и окружающей среды.
Также были установлены работники предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность на территории речпорта. Именно эти работники закупают опасные химические вещества, занимаются их хранением, транспортировкой и реализацией. Хранят вредную химию в речпорту под открытым небом.
По факту хранения в речпорту Днепра химических веществ правоохранители начали проводить расследование.
Ранее сообщалось, что ученые и экологи предупредили о том, что работы в Чернобыле на реке Припять угрожают 8 миллионам украинцев.
Напомним, весной 2020 года экологи шокировали прогнозом о том, что Украина останется без рек.