В речпорту Днепра под открытым небом обнаружен схрон опасных химвеществ

Такое беспечное отношение к обращению с опасными веществами, может привести к загрязнению реки и берега.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление ГО "Антикоррупционная правозащитная рада".

Речпорт находится на улице Амур-Гавань, 11. Это район съезда с Амурского моста. Принадлежит речпорт "Укрречфлоту".

Во время выезда в речпорт удалось зафиксировать, что сотрудники игнорируют правила обращения с веществами, отходами и материалами, которые являются вредными для здоровья людей и окружающей среды.

Также были установлены работники предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность на территории речпорта. Именно эти работники закупают опасные химические вещества, занимаются их хранением, транспортировкой и реализацией. Хранят вредную химию в речпорту под открытым небом.

По факту хранения в речпорту Днепра химических веществ правоохранители начали проводить расследование.