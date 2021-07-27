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В речпорту Днепра под открытым небом обнаружен схрон опасных химвеществ

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Днепр, Вторник 27 июля 2021 15:21
В речпорту Днепра под открытым небом обнаружен схрон опасных химвеществ Фото: в речпорту Днепра под открытым небом обнаружен схрон опасных химвеществ (9-channel.com)
Автор: Наталия Гурковская

Такое беспечное отношение к обращению с опасными веществами, может привести к загрязнению реки и берега.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление ГО "Антикоррупционная правозащитная рада".

Речпорт находится на улице Амур-Гавань, 11. Это район съезда с Амурского моста. Принадлежит речпорт "Укрречфлоту".

Во время выезда в речпорт удалось зафиксировать, что сотрудники игнорируют правила обращения с веществами, отходами и материалами, которые являются вредными для здоровья людей и окружающей среды.

Также были установлены работники предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность на территории речпорта. Именно эти работники закупают опасные химические вещества, занимаются их хранением, транспортировкой и реализацией. Хранят вредную химию в речпорту под открытым небом.

По факту хранения в речпорту Днепра химических веществ правоохранители начали проводить расследование.

Ранее сообщалось, что ученые и экологи предупредили о том, что работы в Чернобыле на реке Припять угрожают 8 миллионам украинцев.

Напомним, весной 2020 года экологи шокировали прогнозом о том, что Украина останется без рек.

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