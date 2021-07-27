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У річпорту Дніпра під відкритим небом виявлений схрон небезпечних хімречовин

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Дніпро, Вівторок 27 липня 2021 15:21
У річпорту Дніпра під відкритим небом виявлений схрон небезпечних хімречовин Фото: в річпорту Дніпра під відкритим небом виявлений схрон небезпечних хімічних речовин (9-channel.com)
Автор: Наталія Гурковська

Таке недбале ставлення до поводження з небезпечними речовинами, може привести до забруднення річки і берега.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву ГО "Антикорупційна правозахисна рада".

Речпорт знаходиться на вулиці Амур-Гавань, 11. Це район з'їзду з Амурського мосту. Належить річпорт "Укррічфлоту".

Під час виїзду в річпорт вдалося зафіксувати, що співробітники ігнорують правила поводження з речовинами, відходами і матеріалами, які є шкідливими для здоров'я людей і навколишнього середовища.

Також були встановлені працівники підприємств, які здійснюють господарську діяльність на території річпорту. Саме ці працівники закуповують небезпечні хімічні речовини, займаються їх зберіганням, транспортуванням і реалізацією. Зберігають шкідливу хімію в річпорту під відкритим небом.

За фактом зберігання в річпорту Дніпра хімічних речовин правоохоронці почали проводити розслідування.

Раніше повідомлялося, що вчені та екологи попередили про те, що роботи в Чорнобилі на річці Прип'ять загрожують 8 мільйонам українців.

Нагадаємо, навесні 2020 року екологи шокували прогнозом про те, що Україна залишиться без річок.

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