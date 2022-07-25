"Речь идет не о мобилизации". Резников объяснил, зачем мужчинам вручают повестки

В Украине продолжается мобилизация, однако ее проводят по определенным специальностям. А повестки мужчинам призывного возраста вручают для того, чтобы сверить документацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.

Министр отметил, что проблем с мобилизацией в Украине нет, а в армии, по большому счету, заполнены все необходимые позиции.

"Если сегодня происходит мобилизация - это по определенным особым специальностям. Например, есть программы подготовки наших воинов в Великобритании. 10 тысяч они готовы готовить и уже несколько батальонов проходит там обучение. Для таких командировок могут искаться дополнительные специалисты, желательно со знанием английского языка", - сказал он.

Резников добавил, что центры комплектации, естественно, продолжают работать. Однако повестки мужчинам призывного возраста вручаются не для мобилизации.

"Когда вручается повестка - речь идет не о мобилизации, речь идет о том, что некоторые люди переехали и не стали на учет. Поэтому вручение повесток для мужчин призывного возраста означает, что они должны прийти в местный центр комплектации, показать документ и свериться. Те вручения, это в первую очередь наведение порядка", - объяснил министр.

В то же время Резников выступил против идеи вручения повесток в качестве наказания за некие нарушения.

"Это дискредитация и этого не должно быть", - добавил он.