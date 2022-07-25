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"Речь идет не о мобилизации". Резников объяснил, зачем мужчинам вручают повестки

Новина українською →
Киев, Понедельник 25 июля 2022 13:27
"Речь идет не о мобилизации". Резников объяснил, зачем мужчинам вручают повестки Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине продолжается мобилизация, однако ее проводят по определенным специальностям. А повестки мужчинам призывного возраста вручают для того, чтобы сверить документацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.

Министр отметил, что проблем с мобилизацией в Украине нет, а в армии, по большому счету, заполнены все необходимые позиции.

"Если сегодня происходит мобилизация - это по определенным особым специальностям. Например, есть программы подготовки наших воинов в Великобритании. 10 тысяч они готовы готовить и уже несколько батальонов проходит там обучение. Для таких командировок могут искаться дополнительные специалисты, желательно со знанием английского языка", - сказал он.

Резников добавил, что центры комплектации, естественно, продолжают работать. Однако повестки мужчинам призывного возраста вручаются не для мобилизации.

"Когда вручается повестка - речь идет не о мобилизации, речь идет о том, что некоторые люди переехали и не стали на учет. Поэтому вручение повесток для мужчин призывного возраста означает, что они должны прийти в местный центр комплектации, показать документ и свериться. Те вручения, это в первую очередь наведение порядка", - объяснил министр.

В то же время Резников выступил против идеи вручения повесток в качестве наказания за некие нарушения.

"Это дискредитация и этого не должно быть", - добавил он.

Напомним, ранее в МВД Украины заявили, что нарушителей комендантского часа берут "на карандаш" и на них в первую очередь будут смотреть военные комиссары при необходимости призвать в Вооруженные силы.

Ранее юристы рассказали, законно ли вручать повестки в военкомат на пляжах, в церквях и в супермаркетах.

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