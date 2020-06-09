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Ребров может возглавить турецкий гранд в следующем сезоне

Новости » Спорт     09.06.2020 - 14:48
Ребров может возглавить турецкий гранд в следующем сезоне
Фото : сейчас Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" (facebook.com/fradi.hu)

Украинский специалист планирует перебраться в Стамбул

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров со следующего сезона может возглавить турецкий "Фенербахче". Стамбульский клуб давно вел переговоры с украинским специалистом и сейчас стороны пришли к согласию.

Об этом сообщает портал Turkiye Gazetesi.

По имеющейся информации, Ребров уже сообщил руководству венгерского клуб, что уйдет после окончания сезона. Специалист находится в постоянном контакте с представителями "Фенербахче".

Контракт Сергея Реброва с "Ференцварошем" действует еще три года, но в последнее время его активно связывали с вероятным возвращением в киевское "Динамо", которое он возглавлял с 2014 по 2017 год, дважды приводя их к победе в чемпионате Украины.

Ребров в качестве футболиста выступал в составе "Фенербахче" с 2002 по 2004 год. В данный момент стамбульский клуб остается без главного тренера после увольнения в начала марта Эрсуна Янала.

Напомним, "Ференцварош" под руководством украинского тренера Сергея Реброва впервые за 15 лет вышел в групповой раунд еврокубка.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины Сергей РебровФенербахчетренер
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