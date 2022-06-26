Ребров останется в Эмиратах минимум еще на год

Боссы гранда ОАЭ активировали опцию автоматического продления контракта, подписанного по схеме 1+1. Украинец будет работать с командой до 30 июня 2023 года.

"Я очень рад продолжить работу с Аль-Айном, поскольку нашел действительно положительную и стимулирующую атмосферу. Благодарен профессионализму руководства и отличным возможностям этого прекрасного клуба с широкой базой фанатов, непрерывно поддерживающих команду", – прокомментировал событие Ребров.

Украинский тренер возглавил "Аль-Айн" в июне прошлого года. Под его руководством команда в дебютный сезон оформила дубль – выиграла чемпионат и Кубок ОАЭ. Реброва неоднократно связывали с возвращением в Украину, где он якобы должен был возглавить сборную, "Динамо" или даже "Шахтер".

Самостоятельную тренерскую карьеру специалист начал в "Динамо" в 2014 году. Во главе "бело-синих" Ребров дважды завоевал чемпионский титул, оформил 2 Кубка и Суперкубок Украины. Позже он трижды сделал чемпионом венгерский "Ференцварош" и вывел будапештцев в групповой этап Лиги чемпионов.