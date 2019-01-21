"Реальные деньги": эксперт рассказал, что нужно знать о монетизации субсидий

Фото: Субсидии в Украине (РБК-Украина)

Что изменится после введения монетизации субсидий – рассказывает председатель ОСМД Виктория Погорелова

Начиная с марта 2019 года, субсидии украинцы будут получать наличными деньгами, сообщил министр социальной политики Андрея Рева. Соответствующие изменения планирует внедрить Кабинет министров.

Что это будет означать для украинцев на практике – в комментарии для Styler детально рассказала Виктория Погорелова, председатель ОСМД (ОСББ) "Мотор".

По ее словам, такое решение в случае его внедрения изменит характер отношений между государством и получателем льгот и субсидий и станет шагом в сторону прозрачности получения этих денег.

"Важно исключить из цепочки посредников"

"Средства, которые государство дает конкретному получателю помощи – это уже его деньги. Поэтому теперь человеку самому надо будет принимать решение, куда и как направить эти средства", - добавляет она.

"Мы все с вами слышим, что везде начинает действовать рынок: рынок электроэнергии, рынок газа, рынок услуг по управлению. На этом рынке есть субъекты как старые, так и новые. Очень важно исключить из цепочки посредников. Обязанность по всей цепочке предоставления этой помощи должно нести государство, предоставляя ее напрямую тем, кому она положена", - считает Виктория Погорелова.

В чем главное изменение? До этого государство платило и пока платит за субсидии те же деньги, но не напрямую получателю льгот и субсидий. Когда изменение внедрят, деньги будут перечисляться непосредственно человеку.

Фото: Субсидии украинцы будут получать наличными деньгами с 1 марта, говорит Андрей Рева (РБК-Украина)

"Они смогут приходить людям несколькими способами. Например, в виде выплат на Укрпочту, или в виде поступления на карточку Ощадбанка или на расчетный счет получателя льгот и субсидий. Метод не так принципиален. Главное, чтобы из этой цепочки были убраны все другие субъекты. В этом и заключается главный смысле монетизации субсидий", - поясняет эксперт.

"Уже есть открытый реестр льгот и субсидий"

После внедрения монетизации субсидий должен біть ликвидирован элемент непрозрачности в распределении средств, предназначенных на эти цели, считает Виктория.

Она добавляет:

"Сегодня мы уже имеем открытый реестр получателей льгот и субсидий. Вы можете зайти и посмотреть, получаете ли вы или ваш сосед предназначенные ему средства. Это важный шаг к прозрачности и уменьшению уровня коррупции в этой сфере, ведь мы подключаем народный контроль. А деньги на льготы и субсидии – это наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков, деньги украинского народа. Поэтому важно контролировать процесс их распределения".

Также механизм ликвидирует почву для манипуляций, когда человек может получать эту помощь по разным адресам, считает она.

"Следующий момент – прохождение денег, - говорит Виктория. - Здесь тоже нужно убрать всех посредников. Ведь до этого у нас действовала широкая армия "помощников": всех тех, кого задействовало государство. Это были исполнители услуг, ОСББ, которые фактически несли на себе бремя социальной помощи. Государство не рассчитывалось вовремя по своим обязательствам".

"Если посредники останутся, это будет, как говорят, "пыль в глаза"

Виктория Погорелова считает, что с внедрением монетизации субсидий будет больше предпосылок к тому, что государство будет рассчитываться вовремя.

"Ведь вы как получатель субсидии будете это понимать и ощущать. Вы же ощущаете, когда вам заплатили пенсию или не заплатили? Статус этих денег будет таким же. Это позволит дисциплинировать государство как плательщика этих сумм. Плюс – позволит правильно планировать выплаты и рассчитывать возможности в рамках государственного бюджета. Это хороший шаг при условии, что это будет доведено до конца", - уверена глава ОСББ.

В то же время в ситуации, когда в систему подключаются новые посредники или остаются старые, это не привнесет хороших изменений, говорит Погорелова.

"Если посредники останутся, это будет, как говорят, "пыль в глаза", - считает председатель ОСББ.

"Чиновники пытались снова вовлечь ОСББ в этот "хоровод правоотношений"

Что еще изменится после введения монетизации субсидий?

ОСББ уже не будут заниматься распределением этих денег, говорит Виктория Погорелова.

Фото: Нужно исключить из системы выплаты субсидий многочисленных посредников, считает Виктория Погорелова (РБК-Украина)

"Если проанализировать действия правительства, то мы имеем изменения, которые вступили в силу 1 января прошлого года. Потом на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, а именно – Постановления Кабинета министров, чиновники пытались снова вовлечь ОСББ в этот "хоровод правоотношений". Но нормы постановления Кабмина противоречили Закону об ОСББ, закону о бухгалтерском учете. И, соответственно, ОСББ действовали в рамках законодательства: начисляли всем сособственникам, независимо от их социального статуса, 100% их обязательств на основании общего собрания. Выставив эти 100% получателю, дальше государство через систему казначейства платило их на расчетный счет ОСББ, прикладывая к общему платежу реестр тех, за кого заплачено. ОСББ разносило эту сумму по личным счетам сособственников", - разъясняет она.

С 1 января прошлого года ОСББ в этом процессе больше не участвовало и не несло ответственности за расчет этих льгот.

"Апрельскими и октябрьскими изменениями были попытки вернуть в этот процесс ОСББ, но эти попытки противоречили законам про ОСББ. Поэтому мы ждали 1 января 2019 года, когда вступила в норму Статья 11 Закона "О жилищно-коммунальных услугах". Суть ее в том, что социальная помощь дается напрямую человеку в денежной форме. В противоречие с этой статьей правительство приняло в конце декабря постановление Кабинета министров, которым вносятся изменения в порядок предоставления субсидий, где не выполняется эта норма. Поэтому снова пошла волна возмущения. Но для ОСББ все осталось незыблемым: мы начисляем всем сособственникам их обязательства и ждем, что деньги будут перечислены человеку. Все другие требования к ОСББ являются неправомочными и противоречат уже трем законам", - добавляет председатель ОСББ.

Реальные деньги в результате экономии и стимул к энергосбережению

Виктория Погорелова считает, что по поводу монетизации субсидий людям нужно знать несколько моментов.

Фото: Монетизация субсидий позволит ощутить реальные деньги, начать экономить и задуматься об энергосбережении, считает глава ОСМД (РБК-Украина)

"Я бы хотела обратиться к тем, кто получает льготы и субсидии, чтобы не было спекуляций. Все расходы тех, кто претендует на льготы и субсидии, обязательно будут учтены управлением социальной защиты в виде социальных норм и нормативов. Будут учтены в том числе и ваши фактические затраты на управление совместным имуществом многоквартирного дома независимо от того, какую форму управления вы выбрали. А как именно вы получите эту сумму – то ли за вас заплатят, то ли вышлют деньги на карточку или дадут в руки – это уже вопрос механический", - говорит она.

Данное изменение должно научить получателей льгот и субсидий более высокой сознательности, говорит специалист.

"Монетизация нужна и для того, чтобы человек ощущал эту сумму государственной помощи. Когда он получает ее по социальным нормативам, и ее не будут забирать, то он получит реальные деньги в результате своей экономии. Он уже может направить эти деньги на какие-то энергосберегающие мероприятия, на другие направления. Две главных заслуги монетизации – стимул к энергосбережению, возможность контроля этих средств. А с других участников снимается бремя участия в этом процессе. Но все эти позитивные изменения могут быть реализованы только при условии, если в этом процессе останутся только два участника: государство и получатель субсидии", - подчеркивает Виктория Погорелова.

Напомним, ранее украинцам рассказали, что такое монетизация субсидий и как она будет внедряться в 2019 году.

Также ранее Андрей Рева назвал ожидаемый эффект от монетизации субсидий.

Видео: Что такое монетизация субсидий и как она будет начисляться (video.rbc.ua)