"Реал" внес Лунина в заявку на матчи группового этапа Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" подал официальную заявку на матчи группового этапа Лиги чемпионов. В нее включен украинский голкипер Андрей Лунин.

Об это сообщает официальный сайт УЕФА.

Всего в списке 35 заявленных игроков.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе, Луис Лопес

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Виктор Чуст, Мигель Гутьеррес Ортега, Серхио Сантос

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор, Иско, Марвин Парк, Серхио Аррибас, Антонио Бланко, Карлос Гонсалес

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Жуниор Винисиус, Мариано Диас, Родриго, Уго Дуро, Хуан Латаса.

Подопечные Зинедина Зидана стартуют в новом розыгрыше Лиги чемпионов домашним матчем с донецким "Шахтером", который запланирован на 21 октября. Также в одну группу с ними попали "Интер" и "Боруссия" М.

Напомним, Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Украины накануне товарищеского матча с Францией.